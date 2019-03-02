Почеттино: «Тоттенхэм» был лучше «Арсенала», доволен нашей игрой

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оценил игру команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2), а также выразил мнение, что «шпоры» выступили лучше соперника.



«Льорис сделал мне отличный подарок на день рождения, отразив пенальти. Я счастлив, мы не заслуживали поражения. Мы были лучше соперника, так что было бы очень обидно проиграть при таких обстоятельствах.



Очень доволен нашей игрой, был непростой матч. С «Арсеналом» тяжело играть, но я рад, что после двух поражений подряд нам наконец удалось добиться положительного результата, который придаст команде уверенности в преддверии матча с «Боруссией» и поможет «Тоттенхэму» выйти в следующий раунд Лиги чемпионов», — цитирует Почеттино BBC.

Судья и Льорис украли у «Арсенала» победу в дерби Арбитр матча и Пьер-Эмерик Обамеянг переоценили свои силы.