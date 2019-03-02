Сульшер — об игре с «Саутгемптоном»: именно из-за таких матчей мы седеем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру своих подопечных в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).



«Иногда случаются матчи, в которых есть всё. Сегодняшняя игра – одна из таких. «Саутгемптон» приехал за победой. В первые минуты мы должны были вести 1:0 или 2:0, но соперник сыграл от обороны, а затем забил два невероятных гола. Во втором тайме мои футболисты прекрасно себя проявили.



Что касается Лукаку, он настоящий бомбардир и продолжает усердно работать каждый день. В ходе матча мы перешли на схему с двумя нападающими, и это помогло ему. Это была очень непростая победа. Именно из-за таких матчей мы седеем», — приводит слова Сульшера BBC.



«Манчестер Юнайтед» опять выиграл в концовке. Сульшер уже в четвёрке Норвежец разрывает АПЛ.