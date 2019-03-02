«Динамо» — Кураньи: желаем только положительных эмоций от выступлений команды

Московское «Динамо» в своём официальном «твиттере» поздравило с днём рождения бывшего нападающего команды Кевина Кураньи. Сегодня, 2 марта, немецкому экс-футболисту исполняется 37 лет.



«Сегодня своё 37-летие отмечает прославленный бомбардир московского «Динамо» Кевин Кураньи! От всей души поздравляем Кевина с праздником! Желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха на любом поприще и только положительных эмоций от выступлений «Динамо»!» — говорится в сообщении бело-голубых.



Кураньи защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. Также за свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». В период с 2003 по 2008 год форвард вызывался в сборную Германии.

