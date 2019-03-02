Бердыев: в Грозном упустили победу в концовке, сегодня Всевышний вернул нам очки

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

Победу «Рубину» принёс нападающий Артур Сагитов, отличившийся на 94-й минуте.

«Я бы сказал, что по игре, скорее, должна была быть ничья. Но в Грозном мы в концовке упустили победу, а здесь Всевышний вернул нам очки. Что касается качества игры, для первого матча неплохо. Хотя ряд игроков не подошли в той форме, которая была необходима. Но, думаю, потихонечку всё наладится.

Сагитов достаточно неплохо выглядел на первом сборе, но есть с ним определённые проблемы. Думаю, мы эти проблемы решим. Но этот парень, а также Абдуллин, Степанов, Микушин, Агапов — та плеяда игроков, на которых мы надеемся», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».