Рахимов: «Ахмат» не заслуживал поражения, это достаточно жёсткий удар по команде

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов выразил мнение, что команда не заслужила поражения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).



«Согласен ли, что матч был ничейным, несмотря на наше поражение? Если пересмотрите матч… Не припомню ни одного опасного подхода к нашим воротам во втором тайме. Мы очень неплохо выглядели во втором тайме. Если помните, на 88-й минуте мы могли забить и повести. А потом была потеря концентрации, которой не должно быть. Дважды ошиблись в одной и той же ситуации. При подаче со штрафного защитник не доигрывает эпизод, просматривает его. При подаче углового надо сыграть более агрессивно в мяч, выносить его.



Надо признать честно, мы не заслуживали поражения, и это достаточно жёсткий удар по команде. Но удары надо держать. Я и ребятам сказал, что по желанию и самоотдаче вопросов нет. Другое дело – внимание, концентрация, эпизоды, когда не доигрываешь и надеешься, что пронесёт. Такого не должно быть. Нужно перетерпеть этот момент и продолжать двигаться дальше.



Надо провести анализ. Хотя, признаюсь честно, достаточно жёстко высказался сейчас в раздевалке. В плане физического состояния вообще вопросов нет, потому что и движение очень хорошее по такому полю, и много подборов, выигранных единоборств. Но, к сожалению, результат такой. Футбол – такая игра, которая может наказать за один эпизод. Надо терпеть и двигаться дальше», — сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер».

Бердыев: в Грозном упустили победу в концовке, сегодня Всевышний вернул нам очки