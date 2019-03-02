Роскошный гол с удара в касание — в видеообзоре матча «Вильярреал» — «Алавес»

В матче 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Алавес». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Алавеса» Гильермо Марипан, отличившийся в начале второго тайма. Спустя семь минут хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс полузащитник Такаси Инуи в концовке игры.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Алавеса» в чемпионате Испании достигла четырёх матчей. Ранее команда из Витории одержала одну победу и дважды сыграла вничью. Для «Вильярреала» это поражение стало вторым кряду.

«Алавес», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (23) — 18-е.