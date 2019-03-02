«Реал» — «Барселона»: Рамос и Бэйл начнут матч с первых минут

Мадридский «Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 26-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 22:45 мск.



Состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Серхио Регилон, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.



Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артур Рамос, Лионель Месси, Усман Дембеле, Луис Суарес.



«Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы опережают «Атлетико», занимающий второе место, на семь очков. «Реал» (48) — на третьем месте.

«Реал» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45