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«Вест Хэм» одержал победу в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

«Вест Хэм» одержал победу в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Футбол / Англия

Подошёл к концу матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «молотобойцев».

Хозяевам удалось отметиться быстрым голом — уже на 7-й минуте счёт открыл полузащитник Деклан Райс. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, «Вест Хэм» удвоил преимущество благодаря точному удару хавбека Марка Ноубла с пенальти.

«Вест Хэм» набрал 39 очков и после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» (31) располагается на 14-й строчке. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

В 30-м туре «Вест Хэм» отправится в гости к «Кардифф Сити», а «Ньюкасл» примет «Эвертон».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 – Райс – 7, 2:0 – Ноубл – 42 (пен)
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