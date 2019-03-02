Бабурин: поздравили Сагитова с голом в ворота «Ахмата», сказали, что два забил

Вратарь казанского «Рубина» Егор Бабурин прокомментировал победу в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Очень важная игра. Мы в этом году рано начали сборы, но нашу кубковую игру перенесли, поэтому сборы получились длинные. Самое главное, что заработали три очка. Я думаю, что у нас моментов было больше, поэтому мы были ближе к победе. Мы сейчас смотрели гол незасчитанный, там мяч не вышел за лицевую, поэтому вернулось нам за этот момент.

Я несколько раз спас команду? Это вопрос концентрации. Нужно быть готовым в таких играх. В такую погоду моментов много не бывает, готовились к тому, что будет один-два момента, поэтому я должен так играть.

Мы поздравили Сагитова, все сказали, что два забил. Только дебютировал в Премьер-Лиге, всего лишь несколько матчей провёл, очень хороший старт, парень старается, агрессивно настроен, поэтому заслужил свой гол», — приводит слова Сагитова пресс-служба «Рубина».