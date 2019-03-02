«Реал» — «Барселона»: Рамос ударил Месси по лицу, но избежал наказания

«Реал» и «Барселона» в эти минуты проводят матч 26-го тура испанской Примеры. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



В концовке первого тайма между футболистами произошёл конфликт. Защитник хозяев Серхио Рамос на скорости подобрал мяч и ударил по лицу нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который после касания упал на газон. Главный судья встречи не углядел нарушения и не стал наказывать Рамоса, чем вызвал негодование со стороны пострадавшего и его партнёров. Кадры момента доступны в «твиттере» La Casa del Fútbol en Movistar+.

«Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона». За развитием событий в игре можно следить также в текстовой онлайн-трансляции.