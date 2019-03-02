«Манчестер Сити» продлил контракт с Мангала на один год

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Эльякимом Мангала. Контракт 28-летнего футболиста, который должен был истечь летом этого года, был пролонгирован ещё на один сезон.



В настоящий момент Мангала восстанавливается после травмы. Игрок начал нынешний сезон в «Эвертоне», куда перешёл на правах аренды прошлым летом, однако позже из-за повреждения был вынужден вернуться в расположение манчестерского клуба.



Мангала перешёл в «Манчестер Сити» в 2014 году из «Порту». Ранее он выступал также за льежский «Стандард». Сезон-2016/17 защитник провёл в аренде в «Валенсии».



«Манчестер Сити» после 29 туров занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 71 очко. Главный конкурент «горожан» — «Ливерпуль» (69) — имеет игру в запасе.

«Борнмут» проиграл «Ман Сити» при 18% владения мячом. Счёт ударов – 0:23! В РПЛ такой разницы соперников в классе не бывает.