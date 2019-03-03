Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Победный гол Сагитова на 94-й минуте — в обзоре матча «Рубин» — «Ахмат»

Победный гол Сагитова на 94-й минуте — в обзоре матча «Рубин» — «Ахмат»
Футбол / РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Артур Сагитов, отличившийся на 94-й минуте после передачи полузащитника Евгения Башкирова.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

Беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России достигла пяти матчей. Ранее команда Курбана Бердыева одержала одну победу и три раза подряд сыграла вничью. Для «Ахмата» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Рубин», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» (23) — восьмое.

В 19-м туре российского первенства казанский клуб на выезде 9 марта встретится с ЦСКА, а грозненская команда 11 марта дома примет «Урал».

Невероятная концовка игры в Казани! Такого в этом сезоне РПЛ ещё не было
Юный форвард «Рубина» забил два гола, когда время матча уже истекло. Один засчитали.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент