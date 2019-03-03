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«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
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«Барселона» одолела «Реал» в гостевом матче Примеры благодаря голу Ракитича

«Барселона» одолела «Реал» в гостевом матче Примеры благодаря голу Ракитича
Футбол / Испания

Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.

«Барселона» благодаря победе в «класико» набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 10 очков. «Реал» (48) располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» на своём поле примет «Райо Вальекано», матч состоится 9 марта. В свою очередь «Реал» на следующий день сыграет на выезде с «Вальядолидом».

Испания - Примера. 26-й тур
02 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 – Ракитич – 26
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