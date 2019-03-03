«Барселона» одолела «Реал» в гостевом матче Примеры благодаря голу Ракитича

Прозвучал финальный свисток в матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол в матче забил полузащитник каталонской команды Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.



«Барселона» благодаря победе в «класико» набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 10 очков. «Реал» (48) располагается на третьей строчке.



В следующем туре «Барселона» на своём поле примет «Райо Вальекано», матч состоится 9 марта. В свою очередь «Реал» на следующий день сыграет на выезде с «Вальядолидом».

