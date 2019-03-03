«Барселона» обошла «Реал» по количеству побед в «класико» впервые за 87 лет

«Барселона» одержала победу в матче 26-го туре с «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Для каталонской команды этот триумф в «класико» стал вторым за последние три дня. Ранее «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании.



Как сообщает Mundo Deportivo, для сине-гранатовых эта победа стала 96-й в противостояниях с «Реалом», который оказывался сильнее в 95 «класико». Таким образом, каталонский клуб обошёл своего принципиального соперника по количеству побед в личных встречах. Это произошло впервые с 1932 года.



«Барселона» благодаря победе в «класико» набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (48) располагается на третьей строчке.

«Барселона» сильнее «Реала». Второе доказательство за три дня Даже без гола или голевой передачи Месси.