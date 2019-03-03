Каррера: о Рианчо у меня сложилось отличное первое впечатление

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношениях с испанским специалистом Раулем Рианчо, который был его ассистентом в московской команде.

«Если Рианчо действительно всё это говорил в интервью, я ничего по этому поводу не могу сказать. В одно моё ухо влетело, через другое вылетело. Я взял его в качестве ассистента, потому что тогда у меня никого в этой роли не было. У меня сложилось о нём отличное первое впечатление — как о человеке и профессионале с отличной подготовкой. И я согласился с ним работать. А сейчас каждый волен говорить и думать, что хочет», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.