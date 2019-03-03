Каррера: Марио Фернандес — игрок, которого я бы хотел видеть в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свой уход из столичного клуба, а также признался, что хотел бы видеть защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стане красно-белых.

«Резкое увольнение и объявление о нём без моей фотографии? Это часть футбола, от всех можно ожидать чего угодно. Я огорчён тем, как всё вышло, но если они так решили, это значит, что они считают это правильным. Поэтому я с этим смирился и сделал для себя выводы. Возможно, у меня была плохая причёска и поэтому они поставили фотографию стадиона, который им нравится больше. Если серьёзно, то, наверное, они решили поставить на сайте фотографию стадиона, потому что посыл был следующий: мы — это «Спартак».

Правда ли, что я хотел поменять половину состава команды, а то и больше? Нет, я не хотел поменять всю команду. Вполне нормально, что после победы в чемпионате тренер всегда стремится усилить команду, но не в ущерб тем игрокам, которые сделали нечто важное для «Спартака». Хотел ли взять кого-то из «Ювентуса»? Итальянский футбол очень сильно отличается от российского. Я всегда говорил Федуну, что хочу видеть игроков, которые приехали в Россию не только за деньгами. Хотел, чтобы в «Спартак» приходили игроки, которые стремятся сделать что-то для клуба.

Марио Фернандес — это один из тех игроков, которых мне бы хотелось видеть в «Спартаке», потому что в самых первых матчах, которые мы провели с ЦСКА, я понял, что он футболист очень высокого уровня. Это можно увидеть и по телевизору каждый раз. Он мог бы очень хорошо вписаться в состав «Спартака», при этом не в ущерб Ещенко. Я всего лишь хотел повысить общий уровень команды. Просил у Федуна всех игроков, которые были мне нужны, да и только», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.