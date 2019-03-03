Каррера: не буду испытывать зависть, если «Спартак» будет побеждать без меня

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел бы вернуться в столичный клуб.

«Могу ли представить себя в будущем в «Спартаке»? Вы знаете, могу. Непременно, было бы приятно вернуться туда, где тебя любят. Но в реальности перед тем, как даже думать о возвращении, следует решить много вопросов. Болельщикам могу лишь сказать, что нужно продолжать приходить на стадион. Я убеждён, что обязанность болельщика «Спартака» — приходить на стадион и поддерживать свою команду до конца, с любовью и страстью, как и прежде. Желаю им всего доброго, почаще радоваться победам. Желаю им побед в предстоящих чемпионатах и Кубках. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» будет побеждать без Карреры. Наоборот, горжусь тем, что был частью «Спартака».

Кого бы взял из «Спартака» в свою будущую команду? Думаю, игрок, который несомненно мог бы хорошо показать себя в Европе и усилить многие команды, — это Зобнин. Но из «Спартака» я бы взял двоих — это Зобнин и Джикия. Самедову я отправил сообщение с пожеланием удачи, когда он ушёл в Самару. Пожелал ему всяческих личных и командных успехов. Если мне нужно что-то написать, то отправляю игроку личное сообщение. Мне не нравится писать открытые комментарии в «Инстаграме», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.