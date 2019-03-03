Карвахаль: футбол немного несправедлив по отношению к «Реалу»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).



«В этом матче шансы были у обеих команд. Теперь мы сильно отстали в борьбе за чемпионский титул, и нам больно, потому что мы имели шансы на возвращение в игру. Никогда нельзя проигрывать три домашних матча подряд, но мы благодарны болельщикам.



Думаю, футбол немного несправедлив по отношению к „Реалу“. Мы не должны сожалеть о прошлом, необходимо забивать голы. Нам не хватило удачи, нужно больше работать. Вероятно, это была одна из самых тяжёлых недель с того момента, как я пришёл в команду», — приводит слова Карвахаля Marca.

«Барселона» набрала 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Атлетико» на 10 очков. «Реал» (48) — на 3-м месте.