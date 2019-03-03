Мюллер: зимой мы и не думали, что «Бавария» сможет так подняться

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (5:1).



«Даже не могу припомнить, когда мы побеждали в Гладбахе так крупно. Нам всегда было непросто здесь. Матч был интересным, у нас были впечатляющие моменты. Этот тур сложился удачно для „Баварии“. Даже победа со счётом 2:0 была бы отличным результатом. В атаке мы провели несколько очень хороших комбинаций. Сейчас „Бавария“ на ходу. Зимой мы и не думали, что сможем так подняться. Сейчас мы совершенно точно в лучшей форме, чем были осенью», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».



Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. Мёнхенгладбахский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах.

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