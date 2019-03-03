Моуринью — об ударе Рамоса по лицу Месси: возможно, он хотел поднять градус игры

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал действия капитана мадридцев Серхио Рамоса, который ударил по лицу форварда «Барселоны» Лионеля Месси в домашнем матче 26-го тура Примеры. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.

«В первом тайме обе команды не слишком беспокоили соперника, когда владели мячом. В оборонительных действиях не было интенсивности.

В матче не было градуса дерби, свойственного «класико», в котором может решиться судьба чемпионата. Возможно, Серхио Рамос хотел это изменить.

Вероятно, он хотел задать игре другой градус на второй тайм, потому что до того момента, по моему мнению, она была слишком мягкой», — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

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