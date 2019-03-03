Слуцкий: Дауда рвался на поле, как Кепа, но мне было легко его остановить

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры команды в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов с НАКом (4:1), а также рассказал об эпизоде с нападающим команды Даудой Мохаммедом, который был заменён на 33-й минуте.



«У Дауды сотрясение, он находится в больнице. Скоро узнаем подробнее о его повреждении. Он действительно хотел вернуться на поле, рвался, просил меня об этом. Но врач категорически запретил это делать, и мы провели замену.



Ситуация с Даудой похожа на то, что произошло с Кепой. Но его было легко остановить. Я схватил его на бровке, он уже ничего не мог с этим поделать. Всё-таки, 100 кг про 60 кг. Конечно, я остановил его.



Первый тайм был ужасным. Низкий темп, словно мы играли в команде ветеранов. В перерыве я подчеркнул, что если мы продолжим так играть, не сможем победить. Во втором тайме я увидел совершенно другую команду. Мы были агрессивными, темп возрос, мы имели полный контроль над игрой. Если бы мог, стёр бы из памяти первый тайм», — приводит слова Слуцкого NOS.

«Витесс» Слуцкого одержал третью победу подряд в Эредивизии, разгромив НАК