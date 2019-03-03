Футболистам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в шотландском Абердине внёс ряд изменений в правила игры.

1. В правилах была уточнена игра рукой. Непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.

2. Игрок, которого меняют, должен отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не идти через всё поле к скамейке запасных.

3. Уточнены правила о наказании жёлтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение.

4. Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот, прежде чем его коснётся другой игрок команды.

5. Одобрены изменения, касающиеся активного участия игроков атакующей команды в построении стенки. Теперь им будет запрещено это делать. Футболисты команды, исполняющей штрафной удар, будут должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона.

6. При исполнении пенальти голкиперам будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот.

7. В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться «спорный мяч».

Изменения в правила вступят в силу с июня 2019 года.