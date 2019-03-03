«Спартак» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 3 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.



«Спартак» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (33) располагается на 2-м месте в таблице РПЛ.