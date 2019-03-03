Хохлов: хорошо, что удалось забить дважды, взламывать оборону «Уфы» было тяжело

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«По содержанию, наверное, больше понравился первый тайм, потому что имели явное преимущество и практически ничего не позволяли создать «Уфе». Была одна ошибка, которая привела к голу. У всех бывает. Надеюсь, больше таких ошибок повторять не будем.

Во втором тайме «Уфа» уже больше начала играть по счёту. Хорошо, что у нас всё-таки получилось забить два гола. В первом и во втором таймах взламывать насыщенную оборону «Уфы» довольно-таки тяжело.

Был ли акцент в перерыве на угловых? У нас и до матча делался акцент. Не то чтобы именно на угловых. Есть стандартные заготовки, а угловые — это, мне кажется, следствие того, что мы просто больше атаковали.

Как почувствовали, что молодой Грулёв готов выйти и принести пользу? Во-первых, это у нас в России почему-то в 19—20 лет футболисты считаются молодыми. В «Реале» выходят в 17—18 лет и играют. Грулёв уже не первый день с основой тренируется. Естественно, мы знаем его сильные и слабые качества. Он вышел как игрок команды и сумел решить исход матча», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».