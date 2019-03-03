Кириченко — о матче с «Динамо»: отвратительная игра, соперник был агрессивнее

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко подвёл итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2).



«Первый тайм у нас не получился, очень неважно начали. У нас вообще это проблема — не очень хорошо начинаем. Думаем, как это исправить. „Динамо“ было лучше, а гол нам подарили. Слай доработал до конца, забили гол.



Второй тайм был получше. Но, к сожалению, забили нам с двух стандартов. Так играть на стандартах нельзя. Отвратительная игра. Нам и в первом тайме несколько раз опасно били, и во втором то же самое. Не хватает агрессии. Нас продавливают, пробивают. „Динамо“ выглядело агрессивнее, по крайней мере на стандартах», — сказал Кириченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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