Сарри: теперь очень хорошо понимаю, что в Англии трудно закончить сезон в топ-4

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о борьбе команд за попадание в первую четвёрку английской Премьер-лиги.

«Думаю, «Тоттенхэм» ещё ничего себе не гарантировал и будет участвовать в борьбе за попадание в первую четвёрку. На два места претендуют четыре команды. Это намного лучше, чем три команды и одно место. Посмотрим, что произойдёт.

Теперь очень хорошо понимаю, что в Англии трудно закончить сезон в топ-4. Премьер-лига — очень конкурентоспособный и трудный турнир. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов. Буду счастлив, если мы сумеем это сделать», — цитирует Сарри Goal.

«Челси», набрав 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 3 марта, лондонская команда на выезде проведёт матч 29-го тура с «Фулхэмом».