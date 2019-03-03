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«Ростов» упустил победу в матче с «Енисеем» в Сочи

«Ростов» упустил победу в матче с «Енисеем» в Сочи
Футбол / РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» сыграл с «Ростовом». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон, который отправил мяч в ворота «Енисея» на 68-й минуте. На 83-й минуте счёт сравнял новичок красноярского «Енисея» защитник Бабакар Сарр.

«Ростов» набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (10) располагается на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Сигурдарсон – 68, 1:1 – Сарр – 83
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