«Ростов» упустил победу в матче с «Енисеем» в Сочи

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» сыграл с «Ростовом». Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1.



Автором первого гола встречи стал нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон, который отправил мяч в ворота «Енисея» на 68-й минуте. На 83-й минуте счёт сравнял новичок красноярского «Енисея» защитник Бабакар Сарр.



«Ростов» набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (10) располагается на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах чемпионата России.