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Моуринью: Ракитич хорош на поле, но ему нужно улучшить страницу в «Инстаграме»

Моуринью: Ракитич хорош на поле, но ему нужно улучшить страницу в «Инстаграме»
Футбол / Испания

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился мнением о полузащитнике каталонской «Барселоны» Иване Ракитиче. Хорват стал автором победного гола в выездном матче 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:0).

«Давно хотел сказать, что Ракитич является одним из самых недооценённых игроков в мире. Ему нужно сделать лучше свою страницу в «Инстаграме» и других социальных сетях, потому что сейчас это очень важно. Иван не очень хорош в этом, но он очень хорош на поле.

Ракитич — фантастический игрок во всех аспектах. Он выполняет оборонительную работу на правом фланге, чтобы помочь Лионелю Месси, много бегает. В атаке он тоже играет фантастически, просто и эффективно. Он один из самых недооценённых игроков», — приводит слова Моуринью Sky Sports со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

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