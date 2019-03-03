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«Нижний Новгород» и «Сочи» разошлись миром в матче ФНЛ

«Нижний Новгород» и «Сочи» разошлись миром в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Сочи». Встреча команд состоялась на стадионе «Нижний Новогород» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Сочи» продлил свою беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиги до 5 матчей подряд.

«Нижний Новгород» набрал 39 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сочи» (39) располагается строчкой ниже, на 6-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 47 очков в 24 матчах первенства.

В следующем туре ФНЛ «Нижний Новгород» сыграет на выезде с курским «Авангардом», а «Сочи» примет на домашнем стадионе «Армавир». Обе встречи состоятся 10 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 0
Сочи
Сочи
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