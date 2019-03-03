Аленичев: «Енисею» в психологическом плане было важно отыграться

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).



«Очень рад, что мы сумели отыграться в концовке. Для нас это было очень важно и в психологическом плане. Ребята очень много сил сегодня отдали. Всё-таки более закономерной была ничья. В первом тайме немного волновались, всё-таки первую официальную игру проводили, а „Ростов“ уже играл. В перерыве постарался ребят успокоить, и во втором тайме стали играть более агрессивно, создавали опасные моменты в атаке. И приятно, что взяли очко, это движение вперёд в турнирной таблице.



Конечно, забрать инициативу было нелегко, поскольку у „Ростова“ очень организованная команда, которая практически не даёт пространства. Очень рад, что один из опорных полузащитников Сарр появился в штрафной и забил красивейший гол. В последнее время очень много работаем над тем, чтобы у нас не только нападающие и крайние полузащитники участвовали в атаке, но и опорники врывались в штрафную, что сегодня, в принципе, и произошло», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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