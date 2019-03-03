Осинов — о ничьей с «Енисеем»: очень обидно пропускать ответный гол в концовке

Ассистент главного тренера «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал результат выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (1:1).

«Абсолютно согласен с Аленичевым, что счёт по игре. Единственное, когда ведёшь 1:0 и пропускаешь, то есть какая-то досада. Мы рассчитывали на быструю атаку, Бьорн убежал вперёд, сумел перебросить вратаря. Очень обидно пропускать ответный гол в концовке.

Как показали себя пять новичков? Сейчас разберём игру, посмотрим. Конечно, есть ошибки, их достаточно много, будем их исправлять. Но ребята хорошо вышли, неплохо отыграли. Будем двигаться дальше», — сказал Осинов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (11) — 16-е.