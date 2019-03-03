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«Торино» разгромил аутсайдера Серии А в домашнем матче

«Торино» разгромил аутсайдера Серии А в домашнем матче
Футбол / Италия

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 76-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти. На 2-й компенсированной минуте матча мяч в ворота «Кьево» отправил полузащитник туринской команды Томас Ринкон. До разгромного счёт в матче довёл форвард «Торино» Симоне Дзадза, который забил гол на 93-й минуте

«Торино» набрал 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (10) располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 69 очков в 25 матчах.

Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Торино
Турин
3 : 0
Кьево
Верона
1:0 – Белотти – 76, 2:0 – Ринкон – 90+2, 3:0 – Дзадза – 90+3
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