«Торино» разгромил аутсайдера Серии А в домашнем матче

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Кьево». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 76-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти. На 2-й компенсированной минуте матча мяч в ворота «Кьево» отправил полузащитник туринской команды Томас Ринкон. До разгромного счёт в матче довёл форвард «Торино» Симоне Дзадза, который забил гол на 93-й минуте



«Торино» набрал 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (10) располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 69 очков в 25 матчах.