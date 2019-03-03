Нойер: у «Баварии» были счёты с мёнхенгладбахской «Боруссией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (5:1). Нойер заявил, что мюнхенцы должны приложить все усилия, чтобы выиграть чемпионат Германии.

«После матча первого круга у нас были счёты с соперником. Тогда мы дома проиграли со счётом 0:3. Сегодня мы очень хотели победить, это было видно по первым 20-30 минутам игры. Думаю, что в первом тайме мы должны были забить на один – два гола больше.

Но, конечно, мы полностью довольны итоговым счётом. С самого начала мы играли смело и хорошо распоряжались мячом, создавали моменты. Но пока мы ещё не первые в турнирной таблице. Нам нужно оставаться спокойными, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».