«Спартак» — «Краснодар»: Глушаков и Комбаров остались в запасе хозяев

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится сегодня, 3 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В запасе красно-белых остались ветераны команды защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.



Запасные: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глущенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

После 17 туров «Краснодар», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (28) занимает пятое место.