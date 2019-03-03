«Спартак» — «Краснодар»: Сулейманов — в атаке гостей, Ари и Скопинцев в запасе

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком", который состоится сегодня, 3 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В запасе «быков» остался зимний новичок команды полузащитник Дмитрий Скопинцев. Также на скамейке запасных матч начнёт нападающий Ари, который ранее играл за «Спартак».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов.



Запасные: Синицын, Ещенко, Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.



После 17 туров «Краснодар», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (28) — на пятом месте.