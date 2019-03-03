Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Хетафе». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит-2» одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Шинник»

«Зенит-2» одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Шинник»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Зенит-2» нанёс поражение «Шиннику» в матче 25-го тура ФНЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

Единственный мяч на 15-й минуте с пенальти забил Илья Воробьёв. Встреча получилась довольно грубой, арбитр Евгений Кукуляк показал девять жёлтых карточек, а также удалил на 43-й минуте защитника гостей Дениса Магадиева, который получил второй «горчичник».

«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Тем не менее питерцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу ФНЛ, набрав 11 очков в 25 матчах. От спасительного 15-го места их отделяют 18 очков. «Шинник» до этого одержал три победы подряд. Клуб из Ярославля с 37 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 – Воробьёв – 15 (пен)
Удаления: нет – Магадиев, 43
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент