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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция начнётся в 20:30

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция начнётся в 20:30
Футбол / Испания

Сегодня, 3 марта, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Прямая видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Ассистентами главного судьи станут Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Алькоба Родригес. В роли резервного рефери выступит Давид Ресио Морено.

«Реал Сосьедад», набрав 35 очков в 25 матчах, занимает восьмое место. «Атлетико» в 25 матчах набрал 50 очков. Мадридский клуб располагается на втором месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков. При этом каталонцы сыграли на матч больше.

Испания - Примера. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
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