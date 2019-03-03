Федун: какие ожидания от матча с «Краснодаром»? Будет интересно

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится сегодня, 3 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Какие ожидания от матча с „Краснодаром“? Будет интересно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.



После 17 туров «Краснодар», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (28) — на пятом месте.

Напомним, что в первом круге «Спартак» обыграл «Краснодар» на выезде со счётом 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Зе Луиш, которому ассистировал Самуэль Жиго.