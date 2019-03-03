Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Хетафе». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:30

«Наполи» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:30
Футбол / Италия

Сегодня, 3 марта, на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе состоится центральный матч 26-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Прямая видеотрансляция матча «Наполи» — «Ювентус» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Асисстентами выступят Мауро Тонолини и Альберто Тегони. Резервный арбитр — Марко Пиччинини.

«Ювентус», набрав 69 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу. «Наполи» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице после 25 туров. В матче первого круга «Ювентус» победил в Турине со счётом 3:1. Туринский клуб является действующим чемпионом Италии.

Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент