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«Лилль» и «Ницца» одержали победы в матчах Лиги 1

«Лилль» и «Ницца» одержали победы в матчах Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Дижон» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Оливье Тюаль.

Единственный гол был забит на 72-й минуте, отличился Веслей Лаутоа, который реализовал пенальти.

После матча «Лилль», набрав 54 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «ПСЖ» составляет 17 очков. «Дижон» (20) остался в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.

Также завершились ещё два матча. «Ницца» на своём поле победила «Страсбург» со счётом 1:0. Единственный гол забил Юсеф Аталь, которому ассистировал Аллан Сент-Максимен. «Генгам» и «Нант» сыграли вничью — 0:0.

Франция - Лига 1. 27-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Лаутоа – 72 (автогол)
Франция - Лига 1. 27-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
1 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 – Аталь – 20
Удаления: Данило, 89 – Грандсир, 89
Франция - Лига 1. 27-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Генгам
Генгам
0 : 0
Нант
Нант
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