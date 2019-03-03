«Лилль» и «Ницца» одержали победы в матчах Лиги 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Дижон» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Оливье Тюаль.

Единственный гол был забит на 72-й минуте, отличился Веслей Лаутоа, который реализовал пенальти.

После матча «Лилль», набрав 54 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание команды от лидирующего «ПСЖ» составляет 17 очков. «Дижон» (20) остался в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.

Также завершились ещё два матча. «Ницца» на своём поле победила «Страсбург» со счётом 1:0. Единственный гол забил Юсеф Аталь, которому ассистировал Аллан Сент-Максимен. «Генгам» и «Нант» сыграли вничью — 0:0.