Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Хетафе». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Квальяреллы принёс победу «Сампдории» в матче со СПАЛом

Дубль Квальяреллы принёс победу «Сампдории» в матче со СПАЛом
Футбол / Италия

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Сампдория» обыграла СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

Счёт был открыт на 4-й минуте, отличился Фабио Квальярелла, которому ассистировал Бартош Берешиньски. Вскоре Квальярелла оформил дубль. В этом эпизоде результативной передачей отметился Кароль Линетти. В концовке гол престижа у хозяев забил Ясмин Куртич.

После матча на счету 36-летнего Квальярреллы стало 19 голов в нынешнем сезоне и он догнал лучшего бомбардира Серии А форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Благодаря победе «Сампдория», набрав 39 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице. СПАЛ (23) остался на 15-м месте.

Также завершились ещё два матча тура. «Дженоа» и «Фрозиноне» сыграли вничью со счётом 0:0, а «Удинезе» победил «Болонью» — 2:1.

Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 2
Сампдория
Генуя
0:1 – Квальярелла – 4, 0:2 – Квальярелла – 11, 1:2 – Куртич – 90+4
Удаления: Сионек, 90+7 – нет
Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
0 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
Удаления: нет – Кассата, 34
Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
2 : 1
Болонья
Болонья
1:0 – Де Пауль – 25 (пен), 1:1 – Паласио – 39, 2:1 – Пуссетто – 79
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент