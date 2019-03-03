Дубль Квальяреллы принёс победу «Сампдории» в матче со СПАЛом

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Сампдория» обыграла СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

Счёт был открыт на 4-й минуте, отличился Фабио Квальярелла, которому ассистировал Бартош Берешиньски. Вскоре Квальярелла оформил дубль. В этом эпизоде результативной передачей отметился Кароль Линетти. В концовке гол престижа у хозяев забил Ясмин Куртич.

После матча на счету 36-летнего Квальярреллы стало 19 голов в нынешнем сезоне и он догнал лучшего бомбардира Серии А форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Благодаря победе «Сампдория», набрав 39 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице. СПАЛ (23) остался на 15-м месте.

Также завершились ещё два матча тура. «Дженоа» и «Фрозиноне» сыграли вничью со счётом 0:0, а «Удинезе» победил «Болонью» — 2:1.