Кононов: Глушаков готов играть, но я выбрал такой вариант

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Начало года, чемпионат в разгаре, идёт второй круг. Самое главное, что мы играем дома, играем с хорошей командой, мы соседи в турнирной таблице, и это самое главное. Похож ли этот «Краснодар» на тот, который тренировал я? Сейчас меньше слежу за «Краснодаром», больше за своей командой.

Что касается «Спартака», то в Дохе и в Турции была одна и та же команда. Просто мы увеличили нагрузки. Хотя в Дохе тоже были нагрузки, работали в двухразовом режиме. Там было другое направление тренировок. Причины есть разные, и я смотрел каждого игрока, менял позиции. Главным была готовность игрока не на тот период, а на возобновление чемпионата.

Почему Глушаков в запасе? Денис готов играть. Я всегда просматриваю игрока с разных сторон и думаю о сопернике. Хорошо, что у меня есть выбор из таких замечательных футболистов, и я выбрал вот такой вариант», — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».