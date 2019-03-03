Мусаев: газон не помешает «Спартаку» и «Краснодару» показать атакующий футбол

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком», который состоится сегодня, 3 марта.

«Считаю, что газон хороший. Хотелось бы побольше травы, но, думаю, это никак не помешает командам показать сегодня атакующий футбол.



Разница в количестве проведённых до этого матчей? Является ли это преимуществом, покажет игра. Когда мы играли с „Байером“, мы проводили первый матч, а немцы уже шестой. Им это особо не помогло. Теоретически — да, у нас должно было определённое преимущество, но не всегда это так.



Почему забили только один гол в трёх матчах? Наверное, дело в силе соперников. Моментов не было много, потому что противостоял достаточно сильный „Байер“. Мы должны были забить больше, но не смогли реализовать то, что создали. А с „Ростовом“ все 11 человек стояли у них в 20 метрах от своей штрафной. Трудно было что-то сделать. Конечно, моменты были, надо было их реализовывать. Надеюсь, в ближайшее время нас прорвёт.



Других вариантов, кроме Фьолусона в обороне, мы не рассматривали. Он опытный защитник, игрок сборной Исландии. Мы верим в него. Его планомерно готовили, ещё на сборах пробовали. Поэтому только он», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».