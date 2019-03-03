«Валенсия» — «Атлетик»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 3 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Атлетик»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистентами выступят Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Сальвадор Лакс Франко.

«Валенсия», набрав 33 очка в 25 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» также набрал 33 очка, баски располагаются на 11-м месте. Обе команды отделяют от еврокубковой зоны четыре очка. В настоящий момент шестое место, позволяющее сыграть в Лиге Европы, занимает «Севилья».