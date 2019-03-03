«Армавир» и «Томь» сыграли вничью, «Балтика» победила «Авангард»

В рамках 25-го тура ФНЛ состоялись очередные матчи. «Армавир» и «Томь» не сумели выявить победителя. Встреча, проходившая в Армавире, завершилась со счётом 0:0. В концовке гости остались в меньшинстве: на 79-й минуте защитник Роман Мануйлов был удалён за вторую жёлтую карточку.

Также в 25-м туре «Балтика» нанесла поражение курскому «Авангарду». Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 7-й минуте счёт открыл Александр Саплинов. В середине первого тайма Вадим Стеклов восстановил равновесие. Но после перерыва победный мяч забил Руслан Магаль.

«Томь» после 25-го с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Армавир» с 26 очками располагается на 17-м месте. «Балтика» с 28 набранными очками располагается на 16-м месте. «Авангард» остался на третьем месте, у футболистов из Курска 42 набранных очка.