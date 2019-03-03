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Гвардиола: де Брёйне выбыл из строя из-за травмы

Гвардиола: де Брёйне выбыл из строя из-за травмы
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитника Джона Стоунса и полузащитника Кевина де Брёйне, которые получили повреждения в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (1:0).

«Де Брёйне выбыл из строя на некоторое время из-за повреждения подколенного сухожилия. Что касается Стоунса, то мы заменили его из предосторожности, решив не рисковать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В нынешнем сезоне 27-летний де Брёйне принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором одного забитого мяча. На счету 24-летнего Стоунса 19 матчей в АПЛ.

После 29 туров «Манчестер Сити», набрав 71 очко, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «горожане» проведут на своём поле с «Уотфордом». Матч состоится 9 марта.

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