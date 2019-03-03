Фьолусон: «Краснодар» слабовато начал в матче со «Спартаком»

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал результат первого тайма матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). «Спартак» открыл счёт на 14-й минуте, после того как Зе Луиш убежал один на один с голкипером «Краснодара» в результате ошибки Фьолусона. На 26-й минуте равновесие восстановил Маурисио Перрейра.

«В эпизоде с голом пошёл длинный пас, я не рассчитал. Слишком поздно пошёл, чтобы перехватить его.

Да, мы слабовато начали. Но потом заиграли лучше. А дальше пошло намного лучше, становимся всё увереннее в себе», — сказал Фьолусон в эфире «Матч Премьер».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».