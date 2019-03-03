Голы Де Пауля, Паласио и Пуссетто в обзоре матча «Удинезе» — «Болонья»

«Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А нанёс поражение «Болонье». Встреча, проходившая в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули», завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте хозяев вывел вперёд Родриго Де Пауль, реализовавший 11-метровый удар. Перед перерывом форвард Родриго Паласио восстановил равновесие, а победный мяч в концовке провёл Игнасио Пуссетто.

После этой победы «Удинезе» набрал 25 очков и поднялся на 15-ю строчку. Эта победа стала для «Удинезе» в чемпионате Италии второй подряд. «Болонья» с 18 очками — на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре итальянской Серии А «Болонья» примет «Кальяри». В свою очередь «Удинезе» сыграет в гостях с «Ювентусом».