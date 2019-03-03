Моуринью: в матче с «Барселоной» футболисты «Реала» выглядели пассивно

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Барселоны» в 26-м туре испанской Примеры (0:1). Ранее «Реал» также уступил «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:3).

«Футболисты «Реала» не выглядят счастливыми в настоящий момент. Они играют не так, как игроки, которые счастливы от футбола.

Очевидно, что после нескольких поражений футболисты «Реала» сейчас находятся на эмоциональном спаде. На мой взгляд, «Реал» не смог провести эмоциональный матч, повысить температуру, как я это называю.

Мадридцы действовали пассивно. Я не говорю, что «Реал» играл плохо. Но они действовали слишком мягко. В матчах со средними командами бывает достаточно и такого. Но когда играешь с топовым соперником, нужно продемонстрировать волю к победе», — приводит слова Моуринью Goal.