Газинский: в целом результат матча со «Спартаком» по игре

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:1).



«Мы не совсем хорошо начали. „Спартак“ вообще всё время начинает хорошо при поддержке своих трибун. В перерыве собрались, улучшили моменты. Нужно было дожимать то, что было. Но в целом результат по игре. Подходы были и у „Спартака“, и у нас, никто не хотел отступать. Равный матч», — сказал Газинский в программе «После футбола».

После матча «Краснодар», набрав 34 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание краснодарцев от лидирующего «Зенита» составляет три очка. «Спартак» (29) поднялся на четвёртое место.